В Ульяновске ЗАО «Курс - Симбирск» уличено в невыплате сотрудникам зарплаты на 7,5 млн рублей

Прокуратура установила, что руководство ульяновского ЗАО «Курс – Симбирск» в апреле-мае текущего года не выплатило зарплату 87 сотрудникам. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Данные незаконные действия привели к образованию задолженности в размере 7,5 млн руб.»,– говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор Заволжского района Ульяновска обратился в суд с соответствующим иском и возбудил административное дело по факту невыплаты зарплаты. Также главе компании было внесено представление об устранении нарушений. В итоге в конце июля руководство фирмы погасило задолженность перед работниками.

Георгий Портнов