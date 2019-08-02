Заколоченное валютное окно

Свежие данные ЦБ о структуре валютных расчетов во внешней торговле за первый квартал показывают большие успехи дедолларизации в торговле с крупнейшим партнером России Китаем. Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво. Если в среднем по прошлому году 75,1% российского экспорта в КНР оплачивались валютой главного геополитического оппонента России, то в первом квартале 2019 года — всего 45,7%. Казалось бы, чем не свидетельство успеха в переходе к расчетам в национальных валютах, за который Кремль и Белый дом ратовали с момента ввода санкций в 2014-м, а то и с самого кризиса 2008 года?

Но статистика показывает, что в выигравших оказываются не столько рубль и юань, как можно было бы подумать, а евро. Доля рубля в расчетах выросла лишь с 5,3% до 7%, юаня — с 11,6% до 15,5%. Но даже этот невеликий прогресс меркнет на фоне успехов евро, доля которого увеличилась втрое, с 7,3% до 21,9%. Рост произошел за счет оплаты российского экспорта в Китай: доля евро в этих расчетах увеличилась с 12% до 37,6%, и основной вклад внесли отечественные нефтяники. Именно они просят контрагентов менять валюту платежей с американской на европейскую.

Пилоты по продаже сырья за юани уже запустили, например, «Роснефть» и «Газпром нефть». Значительная часть буровых и прочего оборудования для отечественной нефтянки закупается именно в КНР, а каталожные цены в юанях ниже, чем в западных валютах, не нужно тратиться на хеджирование валютных рисков. Наконец, с 2014 года Москва и Пекин делают все, чтобы упростить расчеты в юанях и рублях. Но бизнес упорно голосует против юаня и в пользу евро. Почему?

Главная причина — в неполной конвертируемости юаня. Хотя еще в 2016 году МВФ принял юань в число валют, на основе которых рассчитываются специальные права заимствования (SDR), ограничения на движение по счету капитала Пекин полностью так и не снял. Если бы оплата за нефть шла полностью за юани, нефтяники, даже с выгодой купив на часть выручки буровые, рисковали бы морозить оставшуюся юаневую выручку в Китае, ожидая разрешения на ее вывод в Россию, причем по менее выгодному офшорному курсу и не без проволочек.

Полностью открыть счет капитальных операций Пекин в ближайшие годы не готов из-за массового оттока капитала на фоне торможения экономики, торговой войны с США и бегства семей коррумпированных чиновников. Делать же отдельное окно для россиян китайцы не хотят, справедливо опасаясь, что в него устремятся желающие вывести деньги на мировой рынок транзитом через Россию. В этих условиях наиболее комфортной компромиссной валютой неизбежно будет оставаться евро.