Депутаты Адыгеи предложили повысить возраст многодетных молодых семей до 40 лет

Депутаты Госсовета-Хасэ Республики Адыгея приняли решение направить обращение к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко об увеличении возраста многодетных молодых семей, участвующих в жилищных программах, с 35 до 40 лет. Это, по мнению законотворцев, должно стимулировать увеличение числа детей в семьях.

В настоящее время молодой семьей считается «ячейка общества», в которой каждому из супругов не исполнилось больше 35 лет. Молодая семья, особенно если она является при этом многодетной (имеющей три и более детей), может претендовать на различные льготы при приобретении жилья: материнский капитал, льготная ипотека, предоставление социального жилья, безвозмездное предоставление земельный участков и так далее.

Василий Хитрых