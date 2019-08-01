Мясное скотоводство сыграет ключевую роль в развитии сельских территорий в Новосибирской области

Сельхозкооперация и специализированное мясное скотоводство получат новый импульс развития благодаря нацпроекту, а также сыграют важную роль в развитии сельских территорий. Тема была рассмотрена на совещании «Развитие сельских территорий на основе инфраструктурных проектов и кооперации в животноводстве», которое 31 июля 2019 г. состоялось в правительстве Новосибирского региона.

Совещание провел заместитель губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов. «Тема развития сельских территорий сегодня очень актуальна, и это направление очень достойно будет подкрепляться финансово. В рамках майского указа президента РФ Владимира Путина поставлены амбициозные задачи по стимулирующему социально-экономическому развитию России. В добавление к этому на федеральном уровне была утверждена новая программа комплексного развития сельских территорий. Это масштабный проект, направленный на развитие инфраструктуры и социальных объектов в сельской местности, привлечение инвесторов. Общий объем финансирования определен на уровне 2 трлн 300 млрд руб. В настоящее время в Новосибирском регионе полным ходом идет разработка аналогичной госпрограммы, мы уже представили заявочную документацию на предстоящий год на 44 проекта в 19 районах области»,— отметил Вячеслав Ярманов, подчеркнув, что на решение поставленных задач особое внимание обращает губернатор Андрей Травников.

Выступивший на совещании министр сельского хозяйства Новосибирского региона Евгений Лещенко рассказал, что отрасль мясного скотоводства в Новосибирской области является одним из перспективных направлений развития в последующие годы, здесь есть существенные резервы. Кроме того, отрасль способствует сохранению сельского образа жизни и развитию сельских территорий. По словам министра, сейчас мясное скотоводство развивается в основном в малых формах хозяйствования. Развитию отрасли способствует в том числе господдержка из областного бюджета в виде компенсации части затрат – только в 2018 году она составила 146,6 млн руб.

Дополнительно на развитие мясного скотоводства за счет средств единой субсидии федерального бюджета в 2019 году направлено более 88 млн руб. Также дополнительными источниками финансирования развития отрасли мясного скотоводства является предоставление грантовой поддержки КФХ, ИП и личным подсобным хозяйствам граждан по следующим направлениям («Начинающий фермер» и «Агростартапы» — до 3 млн руб., «Создание семейной животноводческой фермы на базе действующего К(Ф)Х — до 30 млн руб., «Создание материально-технической базы СПОК» — до 70 млн руб.).

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Объем финансового обеспечения за весь период составит 419,3 млн руб. Основной целью регионального проекта является увеличение к 2024 году численности вовлеченных в МСП в сельском хозяйстве не менее 1150 человек, в том числе за счет создания крестьянских хозяйств, стимулирования создания новых сельскохозяйственных кооперативов и др.

На совещании также были рассмотрены вопросы государственной поддержки развития сельских территорий и малых форм хозяйствования, стратегии эффективного развития сельских территорий на основе мясного скотоводства в системе кооперации Новосибирской области. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Национальным союзом производителей говядины РФ.

В мероприятии приняли участие представители департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Национального Союза производителей говядины, регионального минсельхоза, органов управлений АПК районов области и другие.