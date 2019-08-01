До 1 сентября в Приокском районе начнет работать новое дошкольное учреждение Строительство детсада в «Цветах» завершено.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил готовность объекта, которому осталось получить разрешение на введение в эксплуатацию. Детский сад размещен в трехэтажном здании, в котором, в частности, предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, логопедический кабинет. Рядом с корпусом детского сада планируется установить игровой городок.

Глава города остался доволен работой подрядчиков.

Детский сад будет сдан в эксплуатацию до 1 сентября, - сообщила директор департамента образования Елена Платонова.

Ясельные группы в новом детском саду начнут работать через год.

В горадминистрации рассчитывают, что открытие детского сада на 320 детей позволит сократить очередь в Приокском районе на 20%.