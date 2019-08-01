Орловские прокуроры нашли у следователей завышение ущерба от преступлений

Прокуратурой Орловской области в первом полугодии 2019 года пресечено 27 нарушений по искажению органами предварительного расследования данных о размере ущерба, причиненного преступлением, сумма его возмещения оценивается свыше 363,5 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Пресекаются попытки создания видимости эффективной работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, и искусственного увеличения данного показателя сотрудниками органов предварительного расследования»,— говорится в сообщении. Установлено более 50 фактов несвоевременного представления корректирующих статистических карточек с данными об укрытии преступлений путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. Выявлялись нарушения, повлекшие искажение данных о количестве решений о приостановлении и прекращении уголовного преследования, уголовных дел, расследованных свыше срока, о числе лиц, производство по делу в отношении которых прекращено.

Всего по фактам нарушений в сфере уголовно-правовой статистики прокурорами внесено 264 акта реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 286 должностных лиц, в том числе 59 руководителей правоохранительных органов различного уровня. Всего в первом полугодии 2019 года органами прокуратуры области выявлено более 3,4 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. Пресечено свыше 1,8 тыс. нарушений, связанных с искажением статистических сведений о преступлении и совершившем его лице.

Ирина Лобанова