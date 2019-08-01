Экс-глава Нефтекамска приговорен к штрафу за предоставление квартиры замначальника ОВД

Рашит Давлетов, возглавлявший в 2014-2018 годах администрацию Нефтекамска, признан городским судом виновным в превышении должностных полномочий (ст 286 УК РФ) и приговорен к 200 тыс. руб. штрафа, сообщает прокуратура Башкирии. Бывший сити-менеджер в 2014-2015 годах подписал постановления, которыми исключил из муниципального специализированного жилищного фонда двухкомнатную служебную квартиру площадью 56,5 кв. м и передал ее по договору социального найма заместителю начальнику местного отдела полиции. На основании этих документов полицейский смог бесплатно приватизировать квартиру рыночной стоимостью около 1,9 млн руб., хотя в категорию лиц, претендовавших на льготную приватизацию, его семья не входила, отмечает ведомство. Стоимость квартиры суд признал ущербом муниципальному бюджету. Материалы следствию передало региональное управление ФСБ. Рашит Давлетов в суде вины не признал.

В октябре 2018 года он был временно отстранен от занимаемой должности (полномочия истекали в 2020 году), а в марте местные депутаты досрочно расторгли с ним контракт.

Прокуратура в судебном порядке потребовала вернуть квартиру в муниципальную собственность. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик добровольно исполнил данное требование, отмечает ведомство.

Ирина Самойлова