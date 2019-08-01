Замдиректора краснокамской школы, ученица которой погибла из-за жестокого обращения матери, предстанет перед судом

ГСУ СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть несовершеннолетней ученицы школы, бывшего заместителя директора по воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Краснокамска Пермского края.

Как сообщает пресс-служба СКР, установлено, что с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней, продолжавшей посещать школу.

Следствием установлено, что заместитель директора школы, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не приняла необходимых мер с целью информирования соответствующих служб и правоохранительных органов о социально опасном положении ученицы, а также не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки. Как полагает следствие, проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти несовершеннолетней вследствие истощения организма в результате противоправных действий со стороны ее матери.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении матери погибшей девочки находится на завершающей стадии расследования.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, 14-летняя девочка умерла в Краснокамске 16 июля 2018 года, ее смерть зафиксировали врачи скорой помощи, которых вызвали на дом. По некоторым данным, смерть могла наступить из-за неправильного питания и истощения. СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В качестве свидетеля по этому делу была допрошена мать девочки и учителя школы, в которой она училась. Спустя несколько дней было возбуждено еще одно уголовное дело - по факту халатности должностных лиц.

27 июля Краснокамский суд арестовал мать умершей девочки. За день до этого она была задержана, ей было предъявлено обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.