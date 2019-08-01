В Темрюке браконьер отправится в колонию за незаконный вылов креветок

Темрюкский районный суда признал двоих местных жителей виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч.3 ст.256 УК РФ) с нанесением ущерба в сумме 731 тыс. руб., сообщило пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ноябре 2018 года двое мужчин были задержаны сотрудниками пограничного управления за незаконный вылов рыбы в акватории Кизилташского лимана в Темрюкском районе. Суд назначил организатору вылова наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его сообщник оштрафован на полмиллиона рублей. Также суд постановил взыскать с виновных компенсацию ущерба, нанесенного экологической системе. Приговор вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар