За все хорошее Рене Зеллвегер, Ева Лонгория и Камила Морроне на приеме у Голливудской ассоциации иностранной прессы

Ежегодный банкет Голливудской ассоциации иностранной прессы в Беверли-Хиллз, который состоялся вчера вечером, собрал множество звезд шоу-бизнеса и светских персон, многие из которых решили поразить собравшихся довольно рискованными нарядами.

50-летнюю Рене Зеллвегер не часто можно увидеть на светских раутах. Однако для этого вечера звезда решила сделать исключение и предстала перед гостями и фотографами в чувственном платье-мини Lela Rose из атласа розового цвета. Ева Лонгория сделала ставку на очень высокий разрез в своем платье от Vitor Zerbinato, самым эпатажным оказался наряд Керри Вашингтон, которая выбрала черный комбинезон Elie Saab с пайетками и вырезом до самого пояса.



Отдельно стоит отметить сольное появление избранницы Леонардо Ди Каприо, который находится в туре с фильмом «Однажды в Голливуде». 22-летняя Камила Морроне для своего выхода выбрала белое платье Khyeli. Пикантности наряду придавала полностью открытая спина. Недавно в прессе появилась информация, что девушка ждет ребенка от Ди Каприо, но пока подтверждений от пары нет.

Прием также посетили Саша Барон Коэн, Арнольд Шварценеггер и Тэрон Эджертон. Банкет носил благотворительный характер, и звездам удалось собрать $3,8 млн.