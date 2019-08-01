АК «Россия» увеличила выручку до 114,5 млрд рублей

Авиакомпания «Россия» по итогам 2018 года увеличила выручку на 20%, до 114,5 млрд рублей. Чистая прибыль перевозчика по РСБУ снизилась в 2,5 раза, до 1,65 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс», авиакомпания завершила прошлый год с убытком в размере 6,3 млрд руб. Кредиторская задолженность «России» за отчетный период выросла до 13,9 млрд руб., а объем догосрочных заемных средств сохранился на уровне 2,8 млрд руб.

Добавим, что АК «Россия» базируется в Санкт-Петербурге. В мае перевозчик запустил прямые регулярные рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Геленджик