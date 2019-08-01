Краевые власти разыграют двухлетние контракты на обеспечение подстанций каретами скорой помощи

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края объявило 11 торгов на предоставление автомобилей скорой медицинской помощи для местных подстанций. Кареты будут предоставлены Индустриальной, Гайвинской, Орджоникидзевской, Добрянской, Дзержинской, Центральной, Мотовилихинской, Свердловской, Кировской подстанциям, а также подстанциям в Пермском районе и микрорайоне Вышка-2.

Общая сумма контрактов составляет 545 млн руб. Срок исполнения контрактов – до конца 2021 года.

Сейчас все подстанции Перми обслуживает группа «Феникс». В группе сообщили, что планируют побороться на новых торгах.