Выручка Tele2 во втором квартале выросла на 12,7%

Мобильный оператор Tele2 обнародовал финансовую отчетность за второй квартал 2019 года. В поступивших в “Ъ” материалах компании указано, что выручка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд руб. Чистая прибыль «продолжила рост» — она увеличилась на 42,6% (1,4 млрд руб.).

Показатель EBITDA также увеличился на 41,2%, до 15,5 млрд руб., рентабельность же EBITDA выросла на 7,9 п. п. и достигла 39,2%. Соотношение долга к EBITDA сократилось на 32,8%.

При этом был зафиксирован отток абонентов в 7,6%, а также увеличение числа активных пользователей мобильного интернета (+52% к аналогичному периоду 2018 года).

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, комментируя финансовые результаты, отметил, что второй квартал стал важным периодом, за который компания «расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны». Кроме того, компания запустила «умный» тариф, который пользуется высоким спросом у абонентов. «Другие правила выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей»,— подчеркнул господин Эмдин.