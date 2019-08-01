ZALA AERO из концерна «Калашников» увеличила прибыль на 1,2% по итогам 2018 года

По итогам 2018 года ZALA AERO из Удмуртии, входящее в концерн «Калашников», получила 184,3 млн руб. чистой прибыли. Это на 1,2% больше показателя 2017 года. Финансовые результаты компании опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка предприятия за прошедший год увеличилась почти на 1% и составила 1,02 млрд руб. Себестоимость продаж при этом составила 575,8 млн руб., сократившись на 2,3%. Валовая прибыль выросла на 14,84 млн руб. и составила 450,7 млн руб. Кредиторская задолженность компании в 2018 году увеличилась с 1,43 млрд руб. до 1,52 млрд руб., дебиторская — 266,9 млн руб. до 285,6 млн руб.

ZALA AERO является отечественным разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время в России работает более 1 тыс. комплексов ZALA. Их область применения — охрана государственных границ, разведывательные и спасательные операции, мониторинг объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.