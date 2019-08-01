Директор сочинского «Тоннельдорстроя» заплатит недоимку по налогам в «олимпийском» проекте

Хостинский районный суд Сочи по иску прокурора взыскал с Юрия Мордвинкова, бывшего директора ООО «Тоннельдорстрой (ТДС)», 36 млн руб. задолженности компании по налогам, сообщает сайт суда. ООО ТДС было крупным исполнителем работ в олимпийском проекте, сейчас является банкротом с невыплаченными долгами на миллиард рублей.

По данным суда, в 2016 года Юрий Мордвинков стал фигурантом уголовного дела по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов). По версии обвинения, Юрий Мордвинков, осуществляя руководство ООО «Тоннельдорстрой», с 2012 года прекратил перечисление НДФЛ в бюджетную систему РФ, а распоряжался удержанными суммами в своих личных интересах и интересах компании. В частности, средства направлялись на расчеты с контрагентами и выплату зарплаты работникам, а также самому руководителю.

В 2018 году Центральный суд Сочи по ходатайству Юрия Мордвинкова прекратил его уголовное дело по не реабилитирующим обстоятельствам – в связи с истечением срока давности. Господин Мордвинков признал свою вину, однако выплачивать недоимку по налогам отказался, ссылаясь на то, что долг перед ФНС будет погашен в ходе конкурсного производства. В этой связи прокурор Центрального района Сочи обратился в суд, который обязал экс-топ менеджера погасить долг за свою компанию.

Анна Перова, Краснодар