Ежегодный прирост доли малого и среднего предпринимательства в Сочи составляет 5%

Малый бизнес в Сочи составляет 80% от всех предприятий курорта. Об этом на деловом завтраке с бизнесменами сообщил глава олимпийской столицы Анатолий Пахомов. По его словам, ежегодный рост доли представителей малого и среднего бизнеса в городе составляет 5%, что выше среднекраевых показателей.

Мэр курорта также отметил, что практически все национальные проекты реализуются силами сочинского бизнеса, которые выступают подрядчиками и субподрядчиками на социальных и инфраструктурных объектах.

Господин Пахомов уточнил, что в Сочи действует 18 региональных программ для поддержки малого бизнеса (льготное кредитование, имущественная и информационная поддержка, консалтинговая помощь в размере 1 млн руб.).

Василий Хитрых