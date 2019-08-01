Руководство двух стройфирм заподозрили в хищении у дольщиков 650 млн рублей

На руководителей строительных компаний Красноярска «Спецстрой» и «Ситистрой» завели уголовного дело о мошенничестве. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, материалы проверки которой послужили основанием для возбуждения дела. По данным надзорного ведомства, стройфирмы получили разрешение на строительство шести многоквартирных домов с видом на реку Енисей в Свердловском районе Красноярска. «Однако свои обязательства по возведению многоквартирных домов и передаче приобретенных жилых помещений компании не исполнили. Таким образом, руководители "Спецстрой" похитили у дольщиков более 530 млн рублей, "Ситистроя" — 136 млн рублей»,— отметили в прокуратуре.

Илья Николаев