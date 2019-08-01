Еще одну саратовскую трассу передадут на федеральный уровень

Дорогу «Самара - Энгельс - Волгоград» собираются передать на федеральный уровень. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время осмотра ремонтируемого участка этой трассы.

Работы проводятся на участке протяженностью 8,5 км на границе Энгельсского и Ровенского районов, где ведется капитальный ремонт. Глава региона потребовал завершить все работы к 1 сентября.

До конца года на федеральный уровень также передадут дорогу «Урбах – Алгай». В настоящее время часть этой тратты – от границы с Самарской областью в Ивантеевском районе – ремонтируется, но есть еще несколько «тяжелых» участков в Пугачевском и Ровенском районах.

Марина Ковалева