Молодые педагоги городских школ Удмуртии начнут получать подъемные с сентября 2019 года

С сентября 2019 года молодые педагоги городских школ Удмуртии, поступившие на работу с 1 августа 2018 года, начнут получать единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Напомним, что в апреле 2019 года депутаты госсовета в Удмуртии внесли изменения в ст. 15 и 16 республиканского закона «О реализации полномочий в сфере образования». Согласно поправкам, молодые учителя городских школ республики будут получать господдержку в первые три года работы. Подъемные составляют 40 тыс. руб., 60 тыс. руб. и 80 тыс. руб. в первый, второй и третий год соответственно. До внесения изменений, выплаты предоставляли только молодым учителям сельских школ Удмуртии.