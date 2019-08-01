В КумАПП рабочий упал в обморок из-за запрета на проветривание

Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП, входит в «Вертолеты России») оштрафовано на 240 тыс. руб. за нарушение правил создания безопасных условий труда для сотрудников. 28 мая в сборочном цехе предприятия 63-летний рабочий, занимавшийся распаковкой двигателя, упал в обморок из-за того, что помещение не проветривалось. В цехе открывалась только форточка, дверь держали закрытой из-за режимности, сообщает Гострудинспекция Башкирии. Рабочий в результате падения получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. При проведении проверки сотрудники цеха сообщили, что в помещении жарко и душно. Их показания подтвердили испытания республиканского Центра гигиены и эпидемиологии: рабочее место пострадавшего комплектовщика не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям.

КумАПП производит вертолеты марок Ка-32 и Ка-226, занимается модернизацией и ремонтом поставленной техники.

Ирина Самойлова