Определены адреса районных агентств комитета имущественных отношений Петербурга

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) совместно с подведомственным ему СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» определили адреса, график работы и полномочия районных агентств, созданных на базе ГКУ. Агентства имущественных отношений начнут работать с 5 августа по территориальному принципу «Центр – Север – Восток – Юг» и будут охватывают одновременно деятельность нескольких районов Петербурга.

Так, агентство центрального направления (Гороховая ул., д. 32, лит. А) будет осуществлять работу в отношении городских объектов недвижимости, находящихся в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах. Агентство северного направления (Тобольская ул., д. 10, литера В) охватывает Кронштадтский, Курортный, Приморский и Выборгский, агентство восточного направления (Садовая ул., д. 55-57, литера А) — Пушкинский, Колпинский, Красногвардейский, Калининский, Невский, агентство южного направления (пр. Стачек, д. 18, литера А) — Петродворцовый, Кировский, Красносельский, Московский и Фрунзенский.

В полномочия агентств входят подготовка, заключение и сопровождение договоров в отношении городских объектов недвижимости, включая земельные участки и объекты нежилого фонда, за исключением инвестиционных договоров и сделок с крупными контрагентами КИО.

О том, что КИО планирует открыть районные агентства “Ъ-СПб” писал еще в апреле.

Мария Кузнецова