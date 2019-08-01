«Отдельных слов заслуживает Pirelli»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какими способами производители шин привлекают клиентов.

Современная автомобильная шина хоть и высокотехнологичное изделие, имеющее, если верить шинникам, даже дизайн, все же дает не слишком много поводов поговорить и о самой покрышке, и о компании, которая ее разработала и произвела. Во всяком случае, с автомобилем шину в этом контексте не сравнить. А потому с незапамятных времен шинники продвигают свой товар с помощью продуктов, напрямую с автомобильными покрышками несвязанных.

Еще в далеком 1907 году немецкий производитель шин Continental выпустил первый в мире атлас дорог для автомобилей и мотоциклов. А компания Michelin начала заниматься чем-то подобным еще раньше. С 1900 года она регулярно выпускает свой справочник по ресторанам «Красный гид», а также раздает «мишленовские звезды» лучшим на ее взгляд поварам. Марка GoodYear нашла себе применение в смежной с шинами области. Она производит дирижабли, которые так же, как и шины, можно считать «надувными изделиями».

И, конечно же, отдельных слов заслуживает бренд Pirelli, знаменитый не только своими шинами, но и календарями, для которых трудятся лучшие фотографы и модели мира. Но и это не все. Компания причастна и к выпуску жестких надувных лодок — rigid inflatable boat. Эти плавательные средства не имеют ничего общего с теми лодками, на которых мы обычно отправляемся на рыбалку. Достоинство последних в том, что их можно сдуть и убрать в багажник. Лодка Pirelli 1250, макет которой итальянские шинники показали на днях, имеет просторную палубу с трансформирующейся обеденной зоной, террасы для загара и ванную комнату. Предназначается судно для морских круизов на небольшие расстояния, но может использоваться и в качестве гоночной лодки. Кстати, цифры в названии этого судна указывают на его длину — 12,5 м.

Лодка Pirelli 1250 построена при участии компании Tecnorib — крупнейшего итальянского производителя морской техники. А дебютирует она в январе будущего года на выставке яхт, катеров и водного спорта, которая состоится в немецком Дюссельдорфе.