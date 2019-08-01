На Ставрополье начальницу отдела МВД по вопросам миграции подозревают во взяточничестве

В отношении начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Буденновскому району возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в мае текущего года подозреваемая получила 30 тыс. руб. от посредника за оформление временного пребывания девочки в России. Мужчина согласился, но при этом обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Подозреваемая была задержана сотрудниками спецслужбы во время получения денег.

Кристина Федичкина