Температура воздуха на Кубани в августе будет соответствовать норме

Холодные температуры, которые захлестнули европейскую часть России, никоим образом не затронут южные регионы. Об этом сообщается в прогнозе Росгидрометцентра. Так, по данным синоптиков, погода в Краснодарском крае, а также в близлежащих регионах (Крыму, Ставропольском крае, республиках Северного Кавказа) в последний летний месяц будет в целом соответствовать норме августа. Холоднее обычного август прогнозируется лишь в северной части ЮФО – Ростовской и Волгоградской областях, а также в северных районах Астраханской области и Калмыкии.

Количество осадков на Юге России и, в частности, в Краснодарском крае, в августе будет меньше нормы (<80%)/

Жарче, чем обычно август будет в Сибири. На востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, в Сибирском федеральном округе, в республике Бурятия, Забайкальском и Приморском краях температура воздуха ожидается на 1-2° выше средних многолетних значений.

В европейской части России средняя месячная температура воздуха в августе ожидается около средних многолетних значений, но в Приволжском федеральном округе она будет на 1° ниже нормы.

Дмитрий Михеенко