Подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане отправили в СИЗО

Вахитовский райсуд Казани арестовал двоих жителей Татарстана, задержанных вчера ФСБ по подозрению в подготовке теракта в республике. Руслана Шамсутдинова и Ильшата Зайнагутдинова отправили в СИЗО до 29 сентября.

Следствие считает обоих сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Ильшат Зайнагутдинов в суде заявил, что не согласен с предъявленным. «То, что мне инкриминируют, я не совершал. Скрываться не собираюсь»,— сказал он. Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщал “Ъ” со ссылкой на ФСБ, теракт был пресечен в рамках возбужденного уголовного дела. Подозреваемые были задержаны на месте планируемого преступления в момент его подготовки.

Полина Петрова, Казань