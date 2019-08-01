Двое экс-полицейских арестованы в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве

В Нижнем Новгороде двое бывших сотрудников управления областного МВД по контролю за оборотом наркотиков арестованы по подозрению в мошенничестве, сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, двое оперуполномоченных в июне потребовали 2 млн руб. с обвиняемого по в незаконном обороте наркотиков. Они пообещали посодействовать в смягчении уголовной статьи и помочь избежать ареста. Деньги полицейским передала сожительница обвиняемого.

Действия оперативников пресекли сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности регионального МВД. Подозреваемых уволили из полиции, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Владимир Зубарев