01 августа, четверг
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти Белгородчины могут передать по льготной аренде 13 исторических зданий

В Белгородской области в рамках реализации проекта «Новая история старых зданий, который предполагает передачу исторических объектов в аренду инвесторам стоимостью 1 руб. за кв м год, в негосударственную собственность и долгосрочную аренду для восстановления передано уже пять объектов культурного наследия.

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном правительстве, к концу года планируется передать еще шесть зданий, что составит 69% от общего количества памятников архитектуры, переданных частным инвесторам за последние три года. На данный момент всего в регионе предлагается к передаче по льготной аренде 13 объектов культурного наследия, которые не используются и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ирина Лобанова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Поздравления

Власть

Строительство

Пресс-релизы

Самое читаемое

Профиль пользователя