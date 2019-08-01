Власти Белгородчины могут передать по льготной аренде 13 исторических зданий

В Белгородской области в рамках реализации проекта «Новая история старых зданий, который предполагает передачу исторических объектов в аренду инвесторам стоимостью 1 руб. за кв м год, в негосударственную собственность и долгосрочную аренду для восстановления передано уже пять объектов культурного наследия.

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном правительстве, к концу года планируется передать еще шесть зданий, что составит 69% от общего количества памятников архитектуры, переданных частным инвесторам за последние три года. На данный момент всего в регионе предлагается к передаче по льготной аренде 13 объектов культурного наследия, которые не используются и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ирина Лобанова