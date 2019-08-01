Флюру Галлямову отказано в отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии Роскомснаббанка

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему председателю правления и акционеру уфимского Роскомснабанка (бывший — Башкомснаббанк) Флюру Галлямову и другому акционеру банка — ООО «Арбат» в иске о признании незаконным приказа ЦБ, которым 7 марта была отозвана банковская лицензия. Истцы просили суд обязать ЦБ устранить процессуальные нарушения, допущенные при отзыве лицензии, вернуть лицензии банку, ссылаясь на то, что правонарушения, допущенные руководством банка, были несоразмерны таким последствиям как отзыв лицензии.

Отказывая в исках, суд напомнил причины отзыва лицензии Роскомснаббанка. ЦБ тогда указал на систематическое неисполнение банком законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неоднократное нарушение в течение года ФЗ-115 «О противодеиствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что создавало «реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

ЦБ, как следует из материалов дела, устанавливал нарушения в работе Роскомснаббанка в ходе дистанционного надзора и инспекционной проверки в декабре 2018 года и пять раз в феврале 2019 года. Нарушения ФЗ-115 не могут быть существенными или незначительными: любое нарушение этого закона «является существенным и может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, общества и государства», указал суд.

Кроме того, банк нарушал указания ЦБ в части формирования резервов на возможные потери по вложениям в акции в размере 50% их стоимости и на выдачу займов в размере не менее 21% их объема, не дооценивал кредитный риск по ссудной задолженности 31 заемщика-юрлица. Общий объем недоформированого банком резерва на момент проверок превысил 3 млрд руб., отметил суд.

Что касается претензий акционера ООО «Арбат», который указал, что отзыв лицензии нарушил его права, то, как указал суд, приказ ЦБ ограничивает правоспособность только Роскомснаббанка, а не его акционеров.

Ирина Самойлова