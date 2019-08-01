В Петербурге проходят обыски по делу о неуплате налогов в особо крупном размере

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), Следственный комитет по Санкт-Петербургу совместно с московскими коллегами, а также сотрудниками ГУ МВД, ФНС и Росгвардии проводят ряд обысков на территории Петербурга и Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, неустановленные лица из числа работников одной из коммерческих структур Петербурга, с 2016 по 2018 год уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму около 45 млн рублей. Для этого они вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации, а также использовали при осуществлении финансовых махинаций подконтрольные организации, имеющие признаки фирм-«однодневок»

В настоящий момент в рамках проведения оперативных мероприятий силовики изымают у предпринимателей предметы и документы, имеющих значение для следствия. Подробности уголовного дела пока не сообщаются.