Для сокращаемых работников Пермского мясокомбината провели ярмарку вакансий

В АО «Пермский мясокомбинат», производство которого будет переведено на другую площадку, а сотрудники сокращены, прошла ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба краевого минпромторга.

Ярмарку вакансий посетили представители АО «Пермский мукомольный завод», кондитерской фабрики «Нестле», «Пищевого комбината» (Екатеринбург), хладокомбината «Созвездие», розничной сети «Магнит», курорта «Усть-Качка», завода «Бастион» (бывший «Уралалко»), сети кондитерских «Виолет». Кроме того, на днях «Пермский мясокомбинат» посещали представители свинокомплекса «Майский». Они встретились с сотрудниками мясокомбината и рассказали о возможностях трудоустройства.

«Мы рады, что ситуация на «Пермском мясокомбинате» решается максимально корректными методами, видим большую заботу о коллективе предприятия и высокую социальную ответственность бизнеса»,— заявил начальник управления промышленности краевого минпромторга Илья Мосюгин.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, ситуация с будущим сокращением сотрудников Пермского мясокомбината находится на контроле в Центральном комитете профсоюза АПК. «В отраслевом профсоюзе сильно обеспокоены фактом сокращения 170 рабочих мест (а всего на предприятии работает более 400 человек). Однако руководство „Продо“ уже встречалось с работниками, были даже внесены изменения в коллективный договор. В регионе необходимо сформировать рынок вакансий, чтобы в результате высвобождения сокращенные специалисты не остались без работы и эта ситуация не вызвала социального напряжения»,— заявил председатель краевой организации профсоюза АПК Владимир Шалаев, слова которого приводит пресс-служба крайсовпрофа.

Пермский мясокомбинат основан в 1931 году на базе мясобойни, заложенной в 1823 году по указу императора Александра I. В 1990-е годы предприятие было крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Прикамье с долей свыше 30%.

В 2002 году его приобрела у пермских бизнесменов группа «Планета» (в дальнейшем актив перешел к мясному подразделению «Планеты Менеджмент» — ГК «Продо»). Включение в федеральный холдинг не пошло на пользу предприятию — в нулевые годы оно фактически проиграло конкурентную борьбу с Кунгурским мясокомбинатом, тогда контролировавшимся пермским бизнесменом Сергеем Куреневым. Сейчас основной игрок на региональном рынке — удмуртский холдинг «Комос» (владеет Кунгурским и Краснокамским мясокомбинатами).

В июле 2019 года стало известно, что группа «Продо» намерена законсервировать сегодняшнюю площадку предприятия.