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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В Кольцово заработали электронные посадочные талоны

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны на внутрироссийских рейсах, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для использования электронных талонов, пассажирам нужно зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный на свой мобильный.

Нововведение поддерживают не все авиаперевозчики, поэтому перед вылетом необходимо заранее удостовериться в доступности услуги на рейсе, предупредили в Кольцово. Уточняется, что распечатанные талоны также продолжат действовать.

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