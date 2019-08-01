В Кольцово заработали электронные посадочные талоны

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны на внутрироссийских рейсах, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для использования электронных талонов, пассажирам нужно зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный на свой мобильный.

Нововведение поддерживают не все авиаперевозчики, поэтому перед вылетом необходимо заранее удостовериться в доступности услуги на рейсе, предупредили в Кольцово. Уточняется, что распечатанные талоны также продолжат действовать.