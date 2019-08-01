Вновь образованный комитет Смольного возглавил Юрий Калабин

В администрации Санкт-Петербурга с 1 августа 2019 года начал работу вновь образованный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. В его состав вошли комитет по промышленной политике и инновациям и комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Новое подразделение возглавил экс-председатель КППИ Юрий Калабин, сообщает пресс-служба Смольного.

Как полагают в правительстве Петербурга, объединение двух комитетов в один должно оптимизировать расходы на содержание и повысить эффективность работы.

Напомним, о грядущих структурных изменениях в органах исполнительной власти Петербурга “Ъ-СПб” писал еще в начале мая.