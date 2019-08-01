«Лидером оказалась работа Цугухару Фуджита»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о полотнах и художниках, работы которых максимально поднялись в цене относительно начальной стоимости.

Любопытный рейтинг представил в ежегодном отчете сайт Artprice. Его можно озаглавить как «Самый большой прыжок» (The biggest jump). Имеется в виду максимальный рост конечной цены относительно старта.

Здесь абсолютным лидером довольно неожиданно оказалась работа представителя знаменитой парижской школы Цугухару Фуджита (1886-1968), который, приехав из Токио во Францию, переименовал себя в Леонарда. Картина «День рождения» 1949 года выставлялась в октябре на аукционе Bonhams в Лондоне. Оценка в долларах составляла от 1,2 до 1,7 млн. Конечный результат оказался выше более чем в восемь раз — $9,4 млн. В принципе, такой рост не слишком приветствуется профессионалами. Это значит, что эксперты аукционного дома неверно оценили лот. Хотя выглядит эффектно.

На второй позиции оказался Лукас Кранах старший, художник первой половины XVI века. «Портрет Джона Фредерика I» в апреле на Christie’s в Нью-Йорке оценивался в 1-2 млн, а ушел за $7,7 млн. Работа с хорошим провенансом: она была изъята нацистами у коллекционеров-евреев Фрица и Луизы Гуттман. Наследники на протяжении жизни двух поколений пытались отыскать полотно. Наконец, сумели это сделать при помощи специалистов из Christie’s Art Restitution Department.

На третьем месте малоизвестный француз Арманд Сегин, работавший в конце XIX столетия. Его картина «Прелести жизни» на Christie’s в Нью-Йорке получила эстимейт 1-1,5, а ушла также за 7,737 млн.

Любопытно, что в десятке расположились «недооцененные» китайцы: Чжан Дацянь, Ли Керан, Хуан Чжоу, Чжу Да и Чжоу Чунья. Их не смогли правильно оценить на родине, в Пекине на аукционах Poly и China Guardian, а также в Кантоне на торгах Treasure Auction. На последнем аукционе работа Ли Керана «Пейзаж» 1963 года оценивалась в 2,7-4,2 млн, а получила в результате почти 14 млн/