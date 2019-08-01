В Ростовской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Жителя Шахт Ростовской области задержали по подозрению в незаконном производстве наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленник построил и оборудовал на своем участке помещение для изготовления синтетических наркотиков. Готовые наркотики он хранил в гараже. В дальнейшем подозреваемый планировал продавать продукцию. В ходе обысков изъяты более 3 кг расфасованного кристаллообразного вещества и около 1 кг N-метилэфедрона. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

Кристина Федичкина