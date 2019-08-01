СКЖД инвестировала в реконструкцию железнодорожных путей более 3 млрд рублей

В первом полугодии текущего года Северо-Кавказская железная дорога инвестировала в реконструкцию железнодорожных путей более 3 млрд руб. В частности, были заменены 108 км рельсов и шпал. Основные работы велись в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Дагестан.

Уточняется, что в настоящее время ремонтно-путевые работы ведутся на перегонах «Выселки – Козырьки», «Протока – Полтавская», «Албаши – Деревянковка», «Деревянковка – Каневская», «Ведмидивка – Мышастовка», «Мышастовка – Титаровка», «Песчанокопская – Белоглинская», «Пластуновская – Динская», «Кореновск – Платнировская», «Динская – Агроном», «Энем – Афипская» и других.

Кроме того, в январе-июле 2019 года на ремонт пассажирских платформ СКЖД направила более 30 млн руб. Основные работы проводились в Краснодарском и Минераловодском регионах магистрали.

В целом, в первом полугодии этого года СКЖД отработала с перевыполнением объемных показателей. Так, тарифный грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 2,5 % (+1,7 % к плану). Общий пассажирооборот по итогам полугодия на 4,3% выше аналогичного периода прошлого года (+4 %).

Василий Хитрых