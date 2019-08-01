ММК поддержал создание координационного экологического совета

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» принял участие в первом организационном заседании координационного экологического совета, созданном по инициативе главы Челябинской области Алексея Текслера.



В работе совещания также приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, экологических движений и эксперты. Первостепенной задачей координационного совета станет разработка экологического стандарта. В состав совета войдут учёные, промышленники и общественники. Возглавит совет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Глава региона отметил готовность к диалогу со стороны ведущих промышленных предприятий Челябинской области.

- Только совместными усилиями властей, промышленников и экологов можно решать эти вопросы, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев,- В течение многих лет наш комбинат реализует собственные экологические проекты, и многое в этом направлении уже сделано. Вклад ММК в улучшение экологической обстановки был неоднократно отмечен, в том числе экспертным сообществом. Экологические программы, разработанные на ММК, в частности, стратегическая инициатива «Чистый город», стали частью национальных проектов. Но для реализации данных проектов необходима координация действий и конструктивное взаимодействие с государственными структурами и общественными организациями. Считаю создание координационного совета своевременным, необходимым и надеюсь на плодотворное сотрудничество его участников.

Реализация стратегической инициативы «Чистый город» ПАО «ММК», разработанной до 2025 года, позволит уменьшить совокупные выбросы в Магнитогорске на 20% и сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ I и II класса в 10 раз. Большим вкладом в реализацию данной программы стал ввод в эксплуатацию в июле текущего года новой агломерационной фабрики № 5 с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей. В числе перспективных проектов - строительство комплекса коксовой батареи №12 и новой доменной печи №11.

Общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 годы превысили 58 млрд рублей.

