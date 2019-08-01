В Перми введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

Глава Перми Дмитрий Самойлов сегодня провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с предупреждением синоптиков о неблагоприятных метеорологических явлениях: в Перми ожидается сильный ветер, дождь до 30 мм осадков в сутки, при грозах прогнозируется усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Глава города поставил задачу взять под особый контроль начатые дорожные работы: до дождя, где это возможно, успеть завершить раскопки и асфальтирование, отслеживать состояние склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

Департаменту культуры поставлена задача предупредить руководителей подведомственных учреждений культуры о неблагоприятных погодных условиях, под особый контроль взять все места массового пребывания людей — зоопарк, набережную, эспланаду, места в районах. Еще раз проинструктировать организаторов массовых мероприятий, при каких условиях необходимо их прекращать.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства глава города поручил взаимодействовать с управляющими организациями и с соответствующими службами в районах на случай аварийных ситуаций. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов доложил, что в районных администрациях организовано дежурство.

МЧС рекомендует пермякам быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности: отключать электроприборы; находясь на улице, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. В домах и квартирах следует закрывать окна и форточки, избегать парковки транспорта под деревьями.