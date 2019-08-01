Найдены тела трех из пяти человек, пропавших в районе Ивделя

На реке Лозьва в Ивделе (Свердловская область) 31 июля перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми. Тела трех из пяти человек найдены: это 32-летняя Светлана Пеликова, ее 13-летняя дочь и 10-летний сын, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Представители МВД и МЧС продолжают поиски мужчины и самого маленького, полугодовалого ребенка. Точная причина смерти обнаруженных людей будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы»,— сообщил глава пресс-службы. Тела нашли в 1,5 км от места обнаружения пустой лодки, на которой пропавшие отправились по реке Лозьве из поселка Вижай в поселок Ушма. У лодки людей не было.

По факту произошедшего региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Свою проверку организовала прокуратура Свердловской области. В департаменте информполитки региона сообщили, что губернатор Евгений Куйвашев взял ситуацию на особый контроль. Семье окажут необходимую помощь.

Спасатели продолжают поиски пропавших. В район направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек и семи единиц техники.