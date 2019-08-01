В Самаре до конца осени ограничат движение транспорта из-за строительства Фрунзенского моста

Ограничение движения транспорта на четырех участках дорог в Самаре продлят до конца осени. Причиной этой меры станут работы на инженерных сетях в рамках строительства Фрунзенского моста. Об этом сообщает городская администрация.

«До 24:00 (MSK+1) 30 ноября 2019 года будет продлено ограничение движения транспорта»,– говорится в сообщении.

В частности, эта мера будет введена по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская, по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская и по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе. Ранее ограничение движения транспорта на этих участках было введено в 6:00 (MSK+1) 14 сентября 2018 года.

Также до 24:00 31 октября продлено ограничение движения транспорта по ул. Степана Разина от ул. Крупской до ул. Князя Григория Засекина. Кроме того, на этот же срок прекращено движение по ул. Крупской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Крупской до ул. Комсомольская и по ул. Куйбышева от ул. Крупской до ул. Комсомольская.

Георгий Портнов