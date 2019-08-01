Двое пострадавших в ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора остаются в коме

Второй пострадавший в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области, генерального директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова впал в кому. Молодой человек, которого вчера госпитализировали в областную клиническую больницу, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Состояние пострадавшей в этой аварии девушки остается стабильным, без положительной и отрицательной динамики. Она остается в коме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария с участием Андрея Косилова произошла 28 июля в Аргаяшском районе. Его Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. В результате три человека – водитель и два пассажира отечественного автомобиля — были госпитализированы. Все они жители Екатеринбурга. В отношении Андрея Косилова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).