Тамбовский «Пигмент» с начала года увеличил объемы производства до 3,9 млрд рублей

По итогам первых шести месяцев 2019 года тамбовский производитель красок и присадок ПАО «Пигмент» (входит в группу «Крата») увеличил производство продукции на 7% — до 3,9 млрд руб. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в компании, в натуральном выражении было выпущено 67,2 тыс. т, что также превышает результат за аналогичный период 2018-го.

Общий объем отгрузки за полугодие увеличился на 12% и превысил 4 млрд руб. Наибольшая динамика отмечена в таких видах продукции как добавки к бетонам, производство которых выросло на 43%, акриловые эмульсии — 40%, формалин — 27%. Предприятие также отчиталось об опытной наработке продукта в линейке акриловых связующих «Акратам AS 07.1» для рынка лакокрасочных материалов, выпуск которого запланирован на четвертый квартал 2019 года. Прибыль от отгрузки за отчетный период выросла до 221 млн руб. Инвестиции в модернизацию и поддержание основных фондов с начала года составили 138 млн руб.

Ирина Лобанова