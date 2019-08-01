В Ульяновской области осудили экс-руководителя ГИБДД за взятку

В Ульяновской области экс-руководитель отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Новоспасский» Павел Иванушкин осужден за взяточничество. Об этом в сообщает прокуратура региона.

Следствие и суд установили, что в декабре 2018 года сотрудник ГИБДД получил взятку в размере 170 тыс. руб. от руководителя одной из коммерческих структур. Взамен он обещал предпринимателю не останавливать принадлежащие его фирме автомашины-нефтевозы и не составлять протоколы в отношении водителей. В случае отказа Павел Иванушкин угрожал бизнесмену задерживанием транспортных средств и их отправлением на спецстоянку.

Суд признал экс-сотрудника ГИБДД виновным по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере). Павел Иванушкин и приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Осужденный также должен заплатить штраф в размере 1,3 млн. руб.

Андрей Сазонов