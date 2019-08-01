В городе Бор осудят водителя за попытку дать 50 тыс. рублей сотрудникам ДПС

По сообщению прокуратуры области, направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Бора, обвиненного в покушении на дачу взятки.

По данным следствия, в июне 2019 года на берегу Волги молодой человек выпивал с приятелями, а затем сел за руль своего внедорожника и ночью поехал в сторону Бора. В 2:30 его остановил патруль ДПС недалеко от паромной переправы. Водитель не стал скрывать, что он пьян и предложил сотрудникам полиции взятку в сумме 50 тыс. руб. за то, чтобы те не составляли протокол об административном правонарушении. Гаишники отказались взять деньги, составили на него протокол о вождении в пьяном виде, попутно задокументировав попытку передачи им взятки.

Иван Сергеев