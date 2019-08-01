В Саратовской области до конца года ожидают прибытия 2,5 тыс. соотечественников

С начала года в Саратовскую область прибыло 1768 соотечественников (граждан РФ, постоянно проживающих за ее пределами). Об этом сообщает пресс-служба министерства занятости, труда и миграции. Таким образом регион занял первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по этому показателю.

Как пояснили в министерстве, люди приезжают по государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Всего в этом году ожидается прибытие в регион 2,5 тыс. соотечественников. Большинство из них выбирают в качестве территории вселения Саратов, Энгельс, Балаково. Всем будет оказана финансовая поддержка в виде единовременной денежной выплаты в размере 5,5 тыс. руб. (выплату уже получили 980 человек). Также соотечественники могут рассчитывать на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, получение единовременного пособия на обустройство в размере 20 тыс. руб. участнику государственной программы и по 10 тыс. руб. каждому члену семьи, включенному в свидетельство участника государственной программы, и на другие меры государственной поддержки.

За девять лет существования программы в Саратовскую область прибыло 23,4 тыс. человек.

Марина Ковалева