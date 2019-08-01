Белгородские власти отчитались о проектах ГЧП на 27 млрд рублей

По данным на июль 2019 года в реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного в Белгородской области включены 55 договоров на общую сумму 26,8 млрд руб., сообщил региональный департамент экономического развития. По данным чиновников, 15 проектов на общую сумму более 18 млрд руб. планируются к реализации «в ближайшей перспективе».

Самый крупный, с бюджетом 16,9 млрд руб.,— концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Белгородской области. Реализуются уже 36 проектов на 8,5 млрд руб. В том числе, речь идет о строительстве многофункциональной спортивной арены на 10 тыс. мест в Белгороде, об организации сортировки и утилизации твердых бытовых отходов в Губкине, развитии промышленного парка «Волоконовский» и создании спортивного кластера в селе Никитовка Красногвардейского района.

В 2019 году уже было реализовано два проекта стоимость 280 млн руб.: построен бассейн на территории Борисовского района и предприятие по переработке рыбы в Красногвардейском районе.

Ирина Лобанова