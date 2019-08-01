В Зилаирском районе Башкирии локализован лесной пожар на площади 76 га

Около 76 га лесного пожара локализовано в Зилаирском районе Башкирии, сообщает «Башинформ». В тушении было задействовано 32 единицы техники и 92 человека. Пожар был обнаружен на территории Юлдыбаевского лесничества 30 июля. По данным минсельхоза, площадь горения увеличилась с 10 до 76 га за сутки. В том же районе ликвидирован пожар на площади 9 га. В работах были задействованы 24 человека и девять единиц техники.

Еще один лесной пожар, на площади около 10 га в Бурзянском районе республики, еще продолжают тушить. К месту стянуты пять единиц техники и семь человек, отмечает агентство.

Ирина Самойлова