В Оренбуржье директор ООО «Уралстройсервис» подозревается в уклонении от уплаты налогов на 8 млн рублей

01 августа, четверг
В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Уралстройсервис». Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии силовиков, с января по март минувшего года руководитель компании внес в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о заключенных сделках и предоставил их в налоговый орган. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов в федеральный бюджет в размере почти 8 млн руб.