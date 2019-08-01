На Кубани за получение взятки будут судить начальника следственного отдела полиции

В Белореченский районный суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении заместителя начальника – начальника следственного отдела ОМВД по Белореченскому району, а также оперуполномоченного того же отдела. Их обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в производстве следственного отдела полиции Белореченского района находилось уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). В октябре 2018 году начальнику отдела от знакомого поступило предложение за 500 тыс. руб. переквалифицировать действия обвиняемого на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ). Полицейский принял данное предложение.

Первая часть взятки в размере 300 тыс. руб. была получена начальником следственного отдела лично в ноябре 2018 года. Оставшуюся часть суммы ему передали через оперуполномоченного ОМВД по Белореченскому району. В итоге действия обвиняемых были пресечены сотрудниками регионального УФСБ. Мужчины помещены на время следствия под стражу.

Кстати, Белореченский районный суд признал мужчину, в чьих интересах передавались деньги, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Василий Хитрых