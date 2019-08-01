Суд оставил экс-заместителя гендиректора ФК «Ростов» в СИЗО

Ростовский областной суд оставил в силе решение Первомайского районного суда Ростова об избрании меры пресечения экс-заместителю гендиректора футбольного клуба «Ростов» Юрию Дорофееву, об этом рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда.

Ранее Первомайский районный суд назначил Юрию Дорофееву содержание под стражей сроком до 19 сентября.

Бывшего заместителя генерального директора футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева задержали по подозрению в мошенничестве в мае текущего года. Он работал заместителем директора ФК «Ростов» с 2012 по февраль 2017 года. Сообщалось, что через несколько месяцев после увольнения экс-заместитель гендиректора хотел через суд добиться восстановления в должности, утверждал, что одолжил клубу более 21 млн руб., и требовал в качестве зарплаты еще около 40 млн руб. Суд встал на сторону истца, однако теперь его подозревают в использовании поддельных документов в процессе. Сумма ущерба оценивается в 42 млн руб.

Кристина Федичкина