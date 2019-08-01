ИСК Уфы подготовит к застройке квартал в Черниковке

Администрация Уфы разрешила АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы» (бывшее МУП «ИСК») разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Интернациональной, Ульяновых, Нежинской и Победы в микрорайоне Черниковка. Площадь квартала — 20,8 га. Застройщик должен представить проекты в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

По информации картографических сервисов, в квартале доминирует малоэтажная жилая застройка. В нем располагаются ГКБ №13, административные здания, две девятиэтажки и общежитие УМПО.

Влада Шипилова